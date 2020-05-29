«Ленэкспо» начнет принимать пациентов с тяжелой формой COVID-19

Отмечается, что в ближайшее время там оборудуют почти 500 коек для пациентов с подтвержденным коронавирусом.

«Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек [для среднетяжелых и тяжелых больных], что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в конце апреля «Газпром» передал Петербургу еще две площадки «Ленэкспо» для организации временного госпиталя для пациентов с коронавирусом. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана, в ближайшее время в Петербурге планируют открыть еще два стационара для приема пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с Covid-19. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.

Жителя Петербурга Илью Колпашникова в начале мая госпитализировали во временный госпиталь «Ленэкспо» — чтобы понаблюдать за состоянием поправляющегося пациента с Covid-19. В интервью «Собака.ru» он рассказал, почему его самочувствие за эту неделю лишь ухудшилось и каково быть узником импровизированной больницы.



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