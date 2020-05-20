Мебельные торговые комплексы являются объектом розничной торговли, которым проще организовать работу и выполнить все самые строгие санитарно-эпидемиологические требования по причине специализации. Так, ввиду узкой специализации, мебельные торговые комплексы обладают более низкой проходимостью по сравнению с многопрофильными торговыми комплексами, что позволяет легко выдержать социальную дистанцию более двух метров.

На территории мебельных торговых комплексов отсутствуют места массового скопления людей – кинотеатры, кафе, игровые зоны. Не осуществляется торговля продовольственными и иными непродовольственными товарами, что привлекает в торговые комплексы очень ограниченный круг потребителей.

Конфигурация помещений внутри зданий позволяет организовать разведение потока посетителей с различных входов и выходов, организовать дистанционный замер температуры. Мероприятия по дезинфекции, наличие санитарных узлов для обработки кожных поверхностей, системы подачи воздуха и вытяжки позволяют выполнить требования по профилактике коронавирусной инфекции.

Начало работы мебельных торговых комплексов даст импульс возобновлению целой отрасли экономики, возвращению на рабочие места после карантина тысяч людей, даст огромнейший шанс не разориться сотням средних и малых предприятий, столярных мастерских, стоящим сейчас на грани банкротства.