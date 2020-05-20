Владельцы 11 крупнейших мебельных торговых центров Петербурга и более 150 арендаторов потребовали от Смольного разрешить им возобновить работу. В противном случае, по словам обратившихся, ограничительные меры, введенные с целью противодействия распространению коронавируса, не переживут две трети компаний.
Мебельные магазины Петербурга потребовали разрешить им открыться. Иначе кризис «не переживут две трети компаний»
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, из-за карантина производители мебели сократили производство в среднем на 80% — оставшиеся 20% им негде продать, так как онлайн-продажи не могут полностью заместить традиционную розничную торговлю. Как отмечают подписавшие обращение в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова, в некоторых странах Европы мебельная розница продолжала работать и в карантин.
«Я считаю, что нашим властям абсолютно не стоит опасаться открытия мебельных центров. С другой стороны, открытие мебельной розницы даст сильный импульс возобновлению целой отрасли экономики, возвращению на рабочие места тысяч людей, малые, средние и крупные предприятия, стоящие сейчас на грани банкротства, получат очень хороший шанс продолжить работу, тем самым сохранив рабочие места», — заявил финансовый директор МК «Шатура» Алексей Шилов.
Из обращения Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александру Беглову:
Мебельные торговые комплексы являются объектом розничной торговли, которым проще организовать работу и выполнить все самые строгие санитарно-эпидемиологические требования по причине специализации. Так, ввиду узкой специализации, мебельные торговые комплексы обладают более низкой проходимостью по сравнению с многопрофильными торговыми комплексами, что позволяет легко выдержать социальную дистанцию более двух метров.
На территории мебельных торговых комплексов отсутствуют места массового скопления людей – кинотеатры, кафе, игровые зоны. Не осуществляется торговля продовольственными и иными непродовольственными товарами, что привлекает в торговые комплексы очень ограниченный круг потребителей.
Конфигурация помещений внутри зданий позволяет организовать разведение потока посетителей с различных входов и выходов, организовать дистанционный замер температуры. Мероприятия по дезинфекции, наличие санитарных узлов для обработки кожных поверхностей, системы подачи воздуха и вытяжки позволяют выполнить требования по профилактике коронавирусной инфекции.Начало работы мебельных торговых комплексов даст импульс возобновлению целой отрасли экономики, возвращению на рабочие места после карантина тысяч людей, даст огромнейший шанс не разориться сотням средних и малых предприятий, столярных мастерских, стоящим сейчас на грани банкротства.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
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