«Последствия слишком теплой зимы», — Фонд друзей балтийской нерпы обратился за финансовой поддержкой к петербуржцам



Обращение опубликовано в официальной группе фонда в социальной сети «ВКонтакте». Там же сообщается, что большая часть работы по восстановлению животных уже была проделана, в том числе «благодаря прежде всего вашим пожертвованиям».

С февраля на уход за жителями центра по спасению тюленей было потрачено около 970 тысяч рублей.

«Больше половины этой суммы ушло на приобретение рыбы и вывоз биоотходов, 70 тысяч ушло на приобретение лекарственных препаратов, 60 тысяч на оборудование: насосы, шланги, стиральная машина для полотенец, 40 тысяч на лабораторные анализы и ветеринарные сопроводительные документы, а все остальное ушло на моющие и дезинфицирующие средства, витамины, уборочный инвентарь, средства индивидуальной защиты и обязательные отчисления», — сказано в сообщении.

Помочь краснокнижным нерпам и тюленятам можно только через официальный сайт Фонда друзей балтийской нерпы. Желающим предлагают перечислить пожертвование «любым удобным для них способом», а также поучаствовать в акциях фонда в качестве волонтера.

Ранее «Собака.ru» показывала новое видео с Крошиком, где он «неторопливо движется по своим делам», а также взяла интервью у единственных работающих сотрудников единственного в России центра спасения балтийской нерпы, семейной пары зоологов Вячеслава Алексеева и Елены Андриевская. Они рассказали, как устроена работа центра в условиях карантина, какие детеныши сейчас в нем находятся и как ему можно помочь.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.