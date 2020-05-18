В петербургском ПНИ зафиксировали почти 500 случаев заражения коронавирусом

«С начала периода пандемии в Психоневрологическом интернате № 10 подтверждено 411 случаев заболеваний среди проживающих, из которых 13 человек уже выздоровели. Также за этот период подтверждено 56 случаев заболеваний среди персонала, из них 20 человек выздоровели. Первые случаи заболеваний подтверждались у проживающих, которые еще в марте вернулись из учреждений здравоохранения, где проходили лечение по различным заболеваниям», — пояснили в пресс-службе.

Представители комитета также добавляют, что ПНИ №10 сейчас работает в режиме обсердватора, а число смертельных случаев с учетом состояния здоровья его проживающих «находится в пределах обычных показателей».

В целом же ситуации в интернате оценивают как стабильную — за последнюю неделю там также не были зафиксированы новые случаи заражения. Если же проживающие в ПНИ возвращаются туда после лечения в других медицинских учреждениях, их просят предварительно предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Психоневрологический интернате № 10 рассчитан на 1020 мест и занимается социальным обслуживанием людей пожилого возраста, а также инвалидов, которые страдают хроническими психическими заболеваниями и нуждаются в постоянном постороннем уходе.



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