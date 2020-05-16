Александр Дрозденко сообщил о закрытии торговых центров «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас»

Напомним, в Ленинградской области решили обеспечить жителей региона бесплатными масками после отмены режима «нерабочих дней». «Собака.ru» уже рассказывала, что с 12 мая власти Ленинградской области мягчили ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. Там продолжит действовать режим самоизоляции, но отдельные бизнесы смогут постепенно восстанавливать работу.

Мы продолжаем вести трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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