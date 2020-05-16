С завтрашнего дня, 17 мая, торговые центры «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» вновь закрываются для покупателей. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram.
Александр Дрозденко сообщил о закрытии торговых центров «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас»
Решение губернатора связано с тем, что покупатели и продавцы не прислушались к рекомендациям властей. В частности, было рекомендовано соблюдать дистанцию, однако днем в ТЦ образовались толпы во время массовых эвакуаций из-за сообщений о минировании. На вопрос подписчицы о том, почему закрыли ТЦ, Дрозденко ответил, что обе «Меги» не работают, раз «ни покупатели, ни продавцы не могут контролировать режим». При этом «Ашан» и OBI будут работать.
Напомним, в Ленинградской области решили обеспечить жителей региона бесплатными масками после отмены режима «нерабочих дней». «Собака.ru» уже рассказывала, что с 12 мая власти Ленинградской области мягчили ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. Там продолжит действовать режим самоизоляции, но отдельные бизнесы смогут постепенно восстанавливать работу.
Мы продолжаем вести трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.