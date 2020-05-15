В Ленобласти области начали раздавать бесплатные маски. Рассказываем, где их можно получить

Сейчас защитные маски раздают на автобусных остановках, а также рядом с супермаркетами и больницами. Сообщается, что акция продлится до 25 мая.

В пресс-службе также отметили, что для жителей закупили свыше 250 тысяч масок на средства регионального бизнес-сообщества.

В Ленинградской области решили обеспечить жителей региона бесплатными масками после отмены режима «нерабочих дней». «Собака.ru» уже рассказывала, что с 12 мая власти Ленинградской области мягчили ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса. Там продолжит действовать режим самоизоляции, но отдельные бизнесы смогут постепенно восстанавливать работу.

Тем временем, Смольный принял решение помочь с покупкой масок и перчаток более 1,8 миллиона петербуржцев. Деньги на их покупку раздадут многодетным семьям, пенсионерам, семьям с приемными детьми и другим категориям граждан. Выплаты будут единовременными. Почему в Петербурге не стали раздавать бесплатные маски всем жителям города, объяснял губернатор города Александр Беглов. Ранее Департамент здравоохранения города Москвы объяснял, зачем мы все должны носить маску и перчатки.

Мы продолжаем вести трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.