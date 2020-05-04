Правительство Российской Федерации выделило Минэкономразвития 2 миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в период пандемии коронавируса. Из этой суммы 30,7 миллионов получит Петербург, еще 7 миллионов — Ленинградская область. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Петербург получит 30 млн рублей из бюджета от правительства на поддержку бизнеса в период пандемии
15 апреля Законодательное собрание Петербурга приняло закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов», согласно которому малый и средний бизнес может не платить аренду городской недвижимости до 30 июля 2020 года. Основной экономической деятельностью освобождаемых юрлиц и предпринимателей должна быть включенная правительством в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма — свои подписи под документом оставили 516 представителей индустрии — указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.