15 апреля Законодательное собрание Петербурга приняло закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов», согласно которому малый и средний бизнес может не платить аренду городской недвижимости до 30 июля 2020 года. Основной экономической деятельностью освобождаемых юрлиц и предпринимателей должна быть включенная правительством в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма — свои подписи под документом оставили 516 представителей индустрии — указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания».