Беглов пообещал ужесточить ограничительные меры, если петербуржцы не будут их соблюдать в майские праздники

Напомним, в Петербурге поддержали идею продлить ограничения, введенные с целью борьбы с распространением коронавируса, на все майские праздники. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что петербуржцам продлят режим самоизоляции до 12 мая.

В городе в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, а также для тех, кто вернулся из-за рубежа. Остальных также призывают соблюдать социальную дистанцию, однако продолжают прорабатывать план введения цифровых пропусков и уже составляют списки тех, кому по Петербургу передвигаться все-таки разрешат.

Недавно стало известно, что пациентов с коронавирусом в «легкой» форме в городе будут лечить на дому. Сегодня межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге под руководством академика Евгения Шляхто рассказала, сколько будет стоить стационар на «дому» и придется ли за него платить. Ранее президент России Владимир Путин объявил майские праздники нерабочими.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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