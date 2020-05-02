Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с просьбой соблюдать ограничения по коронавирусу и сидеть дома. Обращение опубликовано 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».
Беглов пообещал ужесточить ограничительные меры, если петербуржцы не будут их соблюдать в майские праздники
Беглов поздравил горожан «с наступившими и наступающими праздниками» и отметил, что «на эти дни придется переломный момент в развитии эпидемии». «От того, насколько ответственно горожане отнесутся к ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии: она или пойдёт на спад, или мы столкнёмся со взрывным ростом заболевания. В этом случае нас ждут дополнительные ограничительные меры! Весь наш ресурс придётся потратить на тех, кто проигнорировал интересы большинства. На тех, кто как ребёнок считает, что раз угроза не видна глазу, ее не существует! На тех, кому собственный ежеминутный интерес важнее здоровья близких», – написал он.
«У нас есть ситуация. У нас есть майские праздники. Либо мы используем эти майские праздники и мягко пройдем, либо мы наоборот откатимся назад и усугубим. И тогда тот резерв, который в городе имеется, просто будет растрачен. Потому что кому-то захотелось погулять, кому-то хотелось шашлыков, кому-то хотелось в парк пробежаться», – сказал Беглов в видеообращении.
Напомним, в Петербурге поддержали идею продлить ограничения, введенные с целью борьбы с распространением коронавируса, на все майские праздники. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что петербуржцам продлят режим самоизоляции до 12 мая.
В городе в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет, а также для тех, кто вернулся из-за рубежа. Остальных также призывают соблюдать социальную дистанцию, однако продолжают прорабатывать план введения цифровых пропусков и уже составляют списки тех, кому по Петербургу передвигаться все-таки разрешат.
Недавно стало известно, что пациентов с коронавирусом в «легкой» форме в городе будут лечить на дому. Сегодня межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге под руководством академика Евгения Шляхто рассказала, сколько будет стоить стационар на «дому» и придется ли за него платить. Ранее президент России Владимир Путин объявил майские праздники нерабочими.
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