Самоизоляция, дача и занятия спортом в парке. Какие рекомендации дал Смольный на майские праздники?

Однако последнее вызывает вопросы: в Петербурге официально запрещено посещение парков, скверов и других садово-парковых ансамблей, в том числе Таврического и Летнего садов. А полицейские патрулируют эти площадки в целях предотвращения распространения коронавируса.

Тем не менее, сайт Смольного гласит: «Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 [метров]». Какие именно имеются ввиду площадки не уточняется.

Если же петербуржцы все-таки решат отправиться в поездку на майские праздники, то для них в правительстве также подготовили рекомендации, в числе которых — кроме соблюдения максимальной самоизоляции, ношения масок и обязательного мытья рук с мылом — например, уборка места назначения (дачи) с дезинфектантами и другие советы.

Ранее Смольный и правительство Ленобласти смогли договориться об условиях, которые придется соблюдать петербуржцам, если они хотят провести долгие выходные за городом. Также 29 апреля свои советы о том, как обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции и не только опубликовал Роспотребнадзор.

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