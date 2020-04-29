Еще два павильона «Ленэкспо» отдадут под временный госпиталь для пациентов с COVID-19

О расширении госпиталя для пациентов с диагнозом коронавирус смогли договориться Александр Беглов и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Как сообщает пресс-служба губернатора, они провели телефонный разговор, в ходе которого было принято решение о безвозмездной передаче Петербургу двух дополнительных павильонов. Также «Газпром» планирует помочь петербургским медикам.

Первый временный госпиталь, который запустят в седьмом павильоне «Ленэкспо» откроется в ближайшее время. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. Госпиталь примет пациентов с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности лечиться дома. Напомним, ранее город допустил возможность лечения «на дому» и даже рассказал, сколько оно будет стоить. Работать с пациентами в «Ленэкспо» будут около 100 медиков из «Госпиталя для ветеранов войн». «Собака.ru» уже рассказывала, как устроен экстренный медцентр.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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