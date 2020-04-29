Студентов-медиков из Петербурга обяжут лечить пациентов с COVID-19 во время практики

Практику будут проходить студенты направлений «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», завершившие три и более курса обучения, а также студенты направления «Сестринское дело», прошедшие два и более курсов. К стажировке их допустят при наличии письменного согласия на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, а также в том случае, если у студентов не будет медицинских противопоказаний.

Профком СЗГМУ им. Мечникова уточняет со ссылкой на руководство университета, что отказ от практики с COVID-пациентами будет расцениваться как дисциплинарное нарушение, а точнее «отказ от прохождения практики», и повлечет за собой «дисциплинарные взыскания».

Тем же, кто не сможет проходить практику по медицинским противопоказаниям, придется работать в клиниках или клинических базах.

Также отмечается, что все студенты обязаны вернуться в Петербурге к 1 мая и провести две недели на карантине в своих квартирах или общежитии ВУЗа. Профком добавляет, что для уезжавших студентов «сроки практики немного изменятся», однако об этом будет сообщено позднее. Если же покинувшие город студенты проходят практику в родном регионе, они могут остаться там и продолжить работу.

В профкоме также сообщают, что со студентами, работающими в стационарах, заключат договор на замещение должности медперсонала и сформируют для них заработную плату.

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