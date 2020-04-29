Петербуржцам восстановят неиспользованные из-за пандемии проездные билеты

В комитете по транспорту заметили, что поездки «вернутся» только тем пассажирам, кто не пользовался общественным транспортом в период с 28 марта по 30 апреля. Сейчас ведомство определяет порядок, согласно которому неиспользованные проездные будут восстановлены.

Пресс-служба Соколова также напомнила, что льготные и бесплатные проездные билеты петербуржцам также восстановят после окончания ограничительных мер, введенных в Петербурге с целью борьбы с распространением коронавируса.

Всего на восстановление коммерческих проездных, по оценкам ведомства, смогут рассчитывать около 30 тысяч петербуржцев. Ранее стало известно, что в период пандемии городским метрополитеном продолжает пользоваться каждый пятый житель Петербурга.

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