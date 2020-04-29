«Ночлежка» присоединилась к благотворительной программе Новой Голландии «Помоги соседям»

С начала апреля Новая Голландия, объединив несколько кафе и ресторанов во временную фабрику-кухню, ежедневно обеспечивает обедами более 1500 жителей Адмиралтейского района — людей, которым необходима поддержка не только во время пандемии коронавируса, но и в обычное время.

Также обеды бесплатно привозят врачам больниц и госпиталей Петербурга — Дома-интерната для престарелых и инвалидов №1, Городской многопрофильной больницы №2, Госпиталя для ветеранов войн и Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи.

Теперь, когда к проекту присоединилась благотворительная организация «Ночлежка», оказать поддержку соседям может каждый желающий. Пожертвовав 400 рублей через специальную форму на сайте, можно оплатить обед на два дня человеку в трудной жизненной ситуации.

Обеды для программы «Помоги соседям» готовят и доставляют участники акции: Kuznya Café, «Дзамико», «Бекицер», «Косуля» и VOX. В обед входит суп, закуска, горячее блюдо, напиток, десерт и свежевыпеченный хлеб.

«Цель проекта «Помоги соседям» не только помочь нуждающимся людям во время пандемии, но и поддержать ресторанные проекты, которые могут таким образом получать минимальную выручку и сохранять рабочие места», — напоминают кураторы программы.

Напомним, «Новая Голландия: культурная урбанизация» присоединилась ко всемирному движению #supportlocal, чтобы помочь бизнесу в период пандемии коронавируса. Проект будет регулярно рассказывать о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов — которые испытывают финансовые трудности из-за массового карантина.