Четвертым родильным домом, который перестал принимать новых пациенток из-за того, что там обнаружили COVID-19, стал №18 на проспекте Солидарности. Выписку там проводят в обычном режиме.
Роддом №18 закрыли на карантин. У одной из пациенток обнаружили COVID-19
После того как у одной из пациенток роддома №18 диагнострировали коронавирус, его закрыли до «особого распоряжения Комитета по здравоохранению».
Напомним, ранее на карантин закрывался роддном №16 — карантин в нем уже закончился, однако женская консультация не будет работать до конца апреля. С 27 апреля начнет прием роддом №10 в Красносельском районе: Как рассказал супруг одной из женщин, находящихся в роддоме на улице Тамбасова, 12 апреля в больницу уже не пускали, однако о закрытии медучреждения заявили только на следующий день. Также недавно, 17 апреля, с целью снизить риски заражения COVID-19 закрыли роддом №17. Он все еще закрыт.
Новым светником губернатора Петербурга Александра Беглова по вопросам работы городских родильных домов в период пандемии коронавируса стал экс-глава Института акушерства и гинекологии имени Отта и академик РАН Эдуард Айламазян. Он уже проводит инспекцию всех роддомов города.
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