В России заканчиваются лабораторные пробирки. Что теперь будет с тестами на COVID-19?

Диагностические наборы, которые создаются в России на базе новосибирского производителя «Вектор», сегодня поставляются только в лаборатории Роспотребнадзора, государственные лаборатории и несколько частных центры. Однако их содержания недостаточно, а большую часть расходных материалов — например, специальные термостойкие пробирки или наконечники для дозаторов — все равно приходится докупать дополнительно. Тем временем, организовать централизованную поставку наборов со всеми необходимыми инструментами для диагностики COVID-19 сейчас невозможно.

Эксперты добавляют, что запасы на складах некоторых поставщиков уже на исходе, а отдельные лаборатории могут остановить исследования уже в ближайшие дни. Согласно данным Роспотребнадзора, число выполненных тестов в последние дни сократились, а некоторые специалисты предлагают временно включить режим «режим экономии». Дефицита самих тестов на COVID-19 в стране нет.