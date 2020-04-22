Российские производители расходных материалов для лабораторий сегодня могут покрыть только 15% от общего объема, а страны замораживают поставку медицинского оборудования от аппаратов ИВЛ до «расходного пластика», в число которых входят и пробирки, используемые для тестов на COVID-19. Массовые исследования на наличие вируса у пациентов, как пишет «Доктор Питер», уже «резко сократились».
В России заканчиваются лабораторные пробирки. Что теперь будет с тестами на COVID-19?
Диагностические наборы, которые создаются в России на базе новосибирского производителя «Вектор», сегодня поставляются только в лаборатории Роспотребнадзора, государственные лаборатории и несколько частных центры. Однако их содержания недостаточно, а большую часть расходных материалов — например, специальные термостойкие пробирки или наконечники для дозаторов — все равно приходится докупать дополнительно. Тем временем, организовать централизованную поставку наборов со всеми необходимыми инструментами для диагностики COVID-19 сейчас невозможно.
Эксперты добавляют, что запасы на складах некоторых поставщиков уже на исходе, а отдельные лаборатории могут остановить исследования уже в ближайшие дни. Согласно данным Роспотребнадзора, число выполненных тестов в последние дни сократились, а некоторые специалисты предлагают временно включить режим «режим экономии». Дефицита самих тестов на COVID-19 в стране нет.
Специализированный пластик способны производить немногие. «Он должен быть особо чистый, чтобы при его применении в ПЦР-диагностике на него не попадали примеси РНК или ДНК, так как они способны повлиять на результат теста. До пандемии большая часть поставок шла из США и европейских стран. Сейчас весь мир смотрит на Китай, который выйдя из эпидемии и имея большой объем собственных производств, фактически спасает весь мир, поставляя средства индивидуальной защиты, медицинские маски», — отмечает эксперт в области лабораторной диагностики Александр Соловьев.
Сейчас эксперты предлагают внести расходный пластик в Перечень медизделий, указанных в постановлении № 430 («Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия»), а также разрешить его ввоз, реализацию и использование для диагностики COVID-19 у населения.
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