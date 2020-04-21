Цифровой пропуск может быть безотлагательно необходимо для поездок на общественном транспорте — метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутки и электрички — и такси, а также для тех, кто ездит на частных машинах в качестве пассажира. Водителям-одиночкам электронное разрешение не понадобится в случае, если они передвигаются в черте города — любой выезд в Ленобласть потребует оформления пропуска.

Пропуск для владельцев личного автомобиля и пользователей общественного транспорта может выглядеть как QR-код или буквенно-числовой код — он оформляется по заявке через сайт или телефон Единой региональной информационно-справочной службы 112. При проверке такой пропуск может быть предъявлен в бумажном (распечатанном) виде, электронном или устно.

Пропускная система, согласно данному проекту, не распространяется на пешеходов, однако для них правила все-таки ужесточат. Статус рекомендации соблюдения самоизоляции будет изменен на обязательное исполнение — петербуржцев заставят не покидать места проживания без крайней необходимости, ходить в ближайший к дому магазин или аптеку, выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома, а также соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Также в проекте предусмотрен пункт «Срок действия пропуска определяется целями его получения, но не превышает трех часов». Послабления дадут чиновникам, судьям, адвокатам, журналистам, охранникам — вместо пропуска они могут предъявлять служебные удостоверения. Также пропуск не потребуется волонтерам — им можно будет предъявить паспорт.

Организации и ИП обязаны будут зарегистрироваться на «Едином портале предпринимателей Санкт-Петербурга», указать номера мобильных телефонов работников и государственные знаки их автомобилей. Разрешение для работника оформляется автоматически без ограничений по количеству поездок и маршрутам передвижения, срок действия — месяц. Пропуском будет являться номер мобильного телефона. Такие правила, как следует из проекта, распространяются на представителей организаций, работа которых не приостановлена.

Напомним, о том, что в городе хотят вводить пропускной режим как в Москве стало известно на прошлой неделе. В Смольном прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов — там обсуждали готовность Петербурга к принудительной изоляции и возможность введения здесь системы цифровых пропусков. За несколько дней до этого в городе запретили каршеринг. На выходных опубликовали карту расположения 62 блокпостов на случай закрытия Петербурга. По состоянию на 20 апреля, в городе еще не введен пропускной режим, а значит и наш гид по безопасному передвижению в период пандемии все еще актуален.