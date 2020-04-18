Комздрав проверил работу Покровской больницы Петербурга

Напомним, ранее Сергей Саяпин, врач-анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Петербурга, записал видеообращение, в котором попросил считать виновными руководство больницы в том случае, если он заразится коронавирусом. Ему пришлось делать искусственную вентиляцию легких пациенту с диагнозом COVID-19 в защитном костюме, купленном за собственные средства. В больнице не приняли меры по защите персонала от инфекции.



17 марта персонал Покровской больницы (130 медиков) вновь обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко за помощью. Они утверждают, что больница принимает больных COVID-19, а потому должна работать как инфекционный стационар, однако никаких мер для этого до сих пор принято не было.



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