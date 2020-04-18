Покровская больница в Петербурге обеспечена средствами индивидуальной защиты в полном объёме. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец после совместной инспекции клиники с вице-губернатором Олегом Эргашевым.
Комздрав проверил работу Покровской больницы Петербурга
Дмитрий Лисовец отметил, что в Санкт-Петербург поступила большая партия костюмов, примерно около 70 тысяч. По его словам, Покровская больница тоже получила необходимое количество. «И в ближайшие недели больница будет обеспечена этими необходимыми средствами. Что касается организации в Покровской больнице шлюзов, либо санпропускников, сегодня было согласовано с Роспотребнадзором, предполагаемая схема, будет организовано порядка 10-11 шлюзов», – добавил он.
Главврач Марина Бахолдина сказала, что на 17 апреля городская Покровская больница «в полном объеме обеспечена средствами индивидуальной защиты – это шапочки, смотровые перчатки, халаты, комбинезоны, бактерицидные фильтры, очки, маски и так далее».
Напомним, ранее Сергей Саяпин, врач-анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Петербурга, записал видеообращение, в котором попросил считать виновными руководство больницы в том случае, если он заразится коронавирусом. Ему пришлось делать искусственную вентиляцию легких пациенту с диагнозом COVID-19 в защитном костюме, купленном за собственные средства. В больнице не приняли меры по защите персонала от инфекции.
17 марта персонал Покровской больницы (130 медиков) вновь обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко за помощью. Они утверждают, что больница принимает больных COVID-19, а потому должна работать как инфекционный стационар, однако никаких мер для этого до сих пор принято не было.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.