Старт сезона фонтанов в Петербурге отложен из-за коронавируса

Ранее дата старта сезона фонтанов в Петербурге была назначена на 29 апреля, однако запуск будет перенесен на неопределенное время. «Открытие фонтанов может стать местом притяжения людей, что создаст дополнительный риск распространения коронавирусной инфекции. Решение о сроке будет принято по ситуации в городе», — рассказали в «Водоканале».

Не запустят и фонтаны Петергофа — в настоящий момент дирекция музея-заповедника определяется с новой датой начала сезона. «Фонтаны Петергофа — символ нашего города. Как только беда отступит от Петербурга, немедленно взовьется ввысь струя Самсона, символа всех побед России», — отметила генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

Кроме того, «Водоканал» оставил петербуржцев и без общественных туалетов — временно закрыть уборные, находящиеся в ведении ведомства, «необходимо для противодействия распространению коронавируса». «Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты», — считают в «Водоканале».