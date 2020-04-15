В Боткинской больнице будут принимать только тяжелых больных. Там не осталось свободных мест

Профильный стационар на Пискаревском проспекте, который рассчитан на 600 человек, первым в городе начал принимать пациентов с диагнозом коронавирус. Туда же в первые недели переводили больных, которые заразились COVID-19 в других медучреждениях.

О своем пребывании в больнице рассказывал aналитик и IT-журналист Илья Шатилин, который вернулся из Италии в Петербург и попал на карантин, и модель Яна Мирославская, а один из пациентов Боткинской даже придумал журнал о жизни в медучреждении в период коронавируса.

Ранее прием новых пациентов приостановила Покровская больница на Васильевском острове — пациенты с пневмонией там лежат в коридорах, а часть отделений изолирована из-за подтвержденного COVID-19 у больных и персонала. Комитет по здравоохранению отмечает, что после выхода из карантина на прием больных с диагнозом коронавирус перепрофилируют больницу Святого Георгия и Александровскую больницу.

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