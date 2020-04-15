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В Боткинской больнице будут принимать только тяжелых больных. Там не осталось свободных мест

Следом за Покровской больницей временно закрывается Инфекционная больница имени Боткина. «В резерве оставлены койки для определенных категорий больных... для беременных или тех, кто на диализе», — отмечают в Комитете по здравоохранению Петербурга, который уже подтвердил информацию о приостановке приема новых пациентов в медучреждении.

Профильный стационар на Пискаревском проспекте, который рассчитан на 600 человек, первым в городе начал принимать пациентов с диагнозом коронавирус. Туда же в первые недели переводили больных, которые заразились COVID-19 в других медучреждениях.  

О своем пребывании в больнице рассказывал aналитик и IT-журналист Илья Шатилин, который вернулся из Италии в Петербург и попал на карантин, и модель Яна Мирославская, а один из пациентов Боткинской даже придумал журнал о жизни в медучреждении в период коронавируса

Ранее прием новых пациентов приостановила Покровская больница на Васильевском острове — пациенты с пневмонией там лежат в коридорах, а часть отделений изолирована из-за подтвержденного COVID-19 у больных и персонала. Комитет по здравоохранению отмечает, что после выхода из карантина на прием больных с диагнозом коронавирус перепрофилируют больницу Святого Георгия и Александровскую больницу. 

 

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Рита Шмакова,
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