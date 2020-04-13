В Петербурге запретили каршеринг из-за коронавируса

«Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга до 30.04.2020 оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отмечается в документе.

Ранее петербуржцы сообщали о десятках автомобилей сервиса «Делимобиль», которые неожиданно оказались на улицах Петербурга после того, как запрет на каршеринг ввели в Москве. Соответствующий указ мэр Сергей Собянин подписал вместе с постановлением о введении в столице режима электронных пропусков. Однако представители компании объясняли скопление машин в Петербурге плановым пополнением городского автопарка.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.