Торговые центры Петербурга на грани банкротства. Они просят помощи у властей города

Собственники торговых комплексов отмечают, что их нужно внести в список «пострадавших из-за коронавируса», так как в связи с действующим в городе режимом самоизоляции они простаивают не меньше учреждений культуры. Если же Смольный войдет в их положение, то ТЦ смогут избежать ответственности за неплатежи по кредитам.

Также представители этих площадок просят освободить их от уплаты земельной аренды, предоставив отсрочку по авансовым платежам за налог на прибыль, а также предоставить им налоговые каникулы на землю и имущество на второй и третий кварталы этого года и отсрочку для уплаты экологических сборов. Они также обратились к властям города с просьбой передать их предложения в правительство РФ, чтобы оно приняло неотложные меры по поддержке торговых центров на федеральном уровне.

Известно, что всего письмо подписало 24 крупных городских ТЦ, среди которых ТРК «Охта Молл», ТД «Пассаж», ТРК «Жемчужная Плаза», ТК «Невский центр», ТРЦ «Галерея», ТРК «Питер Радуга» и другие.

По состоянию на 8 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 8 672. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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