В Петербурге зафиксирован третий смертельный случай больного с коронавирусом

По состоянию на 5 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 5389. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.