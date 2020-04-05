В Санкт-Петербурге зарегистрирован третий смертельный случай смерти больного с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
В Петербурге зафиксирован третий смертельный случай больного с коронавирусом
Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19, а еще 10 обнаружено в Ленобласти. Четверо пациентов полностью выздоровели, один скончался.
По состоянию на 5 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 5389. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.
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