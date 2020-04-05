Правительство направило в бюджет Петербурга 3,533 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом Владимир Путин сообщил в телефонном разговоре с Александром Бегловым. Губернатор доложил главе государства о том, какие меры в Петербурге предприняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Правительство выделило Петербургу 3,5 миллиарда рублей на оснащение коек для больных с коронавирусом
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Фото: Shutterstock
По информации администрации города, деньги выделены на оснащение коек, которые разворачивают в городских больницах для оказания помощи пациентам с COVID-19. Как отметил Беглов, сейчас в городе уже имеется 2644 койки для приема заболевших коронавирусной инфекцией. К 25 апреля их число увеличится до 2767.
«Согласно указаниям Министерства здравоохранения РФ, 70 % всех развернутых коек должны быть оснащены кислородом, из них 50 % — аппаратом ИВЛ и кардиомонитором», — добавили в пресс-службе.
По состоянию на 4 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 731. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.
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