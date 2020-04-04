В эту субботу, 4 апреля, Фонд друзей балтийской нерпы показал новое видео с тюленем Крошиком, в котором он «неторопливо движется по своим делам», забавно раскачиваясь.
В Сети появилось новое видео с Крошиком – в нем он «неторопливо движется по своим делам»
Интернет-пользователи, соскучившиеся по Крошику, начали предполагать, что он таким образом качает пресс. Некоторые даже считают, что его движения можно взять за основу утренней гимнастики. Другие же комментаторы отметили, что через месяц карантина мы все так начнем передвигаться. Подписчики также заметили, что тюлень стал коричневым и скоро полиняет.
Ранее сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы показали кадры небольшой съемки, главная героиня которой — малышка нерпа, спасенная биологами в поселке Ушково Курортного района.
Главная ластоногая звезда Петербурга и любимец горожан всех возрастов, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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