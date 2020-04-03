В Петербурге возбуждено уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе. Это первый прецедент в России

Девушка, которая к тому же является одним из членов территориальной избирательной комиссии в Курортном районе, сейчас находится в следственном отделе, куда была доставлена после обыска. Подробнее комментировать информацию Главное следственное управление СК РФ по Петербургу пока отказались.

Напомним, что 1 апреля Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ — теперь граждан могут лишить свободы за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств. В число «обстоятельств», наравне с природными и техногенными катастрофами, а также авариями, входят и эпидемии. Ответственность за преступления варьируется: от штрафа в размере от 300 до 700 тыс. рублей до реального срока — от 1 года до 18 месяцев.

Ранее в Петербурге также обсуждалась возможность заведения уголовного дела за открытое в карантин кафе.

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