В Покровской больнице не хватает средств защиты и кислорода. Персонал записал обращение к СМИ, Главврач их слова опровергает

«Мы, врачи Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии, в том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, это не средство защиты от вирусной инфекции. Мы не отказываемся от работы в отделении, мы любим наших пациентов, хотим, чтобы все выздоровели. Но работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным. От заражения не застрахован никто. И статус медика не защищает, вирус не выбирает и не щадит никого: ни медиков, ни молодежь, ни пожилых», — рассказали врачи стационара, что находится на Васильевском острове.

На все отделение им выдали по одному-два комплекта защиты. Обеспечить большим их числом руководство медучреждения отказывается. Также врачи больницы отмечают, что у них нет кислорода, который необходим для лечения больных пневмонией — в палаты он не проведен, специальные баллоны в Покровскую больницу также не привезли. Главный врач Марина Бахолдина назвала претензии своих сотрудников «неправдой», а за разъяснениями попросила обратиться в комитет по здравоохранению.

Представители ведомства отметили, что пациенты с пневмониями не относятся к инфекционным, а значит и в работе с ними персоналу не требуются «противочумные костюмы». Там также добавили: «В Петербурге отработана четкая маршрутизация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они направляются в Клиническую инфекционную больницу им.Боткина и Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Филатова. Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Больной c пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля. Поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. В таких костюмах работают врачи с больными с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него», - сказали в комздраве.

Сейчас сотрудникам Покровской больницы не хватает даже одноразовых халатов и масок, которые ВОЗ рекомендует надевать врачам, что лечат пациентов с пневманиями. В Петербурге также недостаточно средств индивидуальной защиты. В ближайшее время город ожидает поставки необходимой экипировки от Минпромтога.

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