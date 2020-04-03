Петербуржцы стали больше тратить на еду. Во всем виновата самоизоляция

По данным опроса сервиса «Самокат», 39% петербуржцев признались, что после введения ограничений, связанных с коронавирусом, стали больше тратить на продукты. Если раньше многие если и пользовались доставкой, то делали это лишь время от времени. Сегодня — еду на дом раз в два-три дня заказывают 86% из них, а средний чек покупки вырос на 25%.

Как следствие, почти половина опрошенных рассказали, что стали готовить чаще. Из них 30% поделились, что до самоизоляции делали это только по настроению. О том, где можно заказать продукты домой в Петербурге мы рассказывали здесь, а что именно лучше брать, если вам предстоит карантин и самоизоляция — тут. Больше всего жители Петербурга, как показал тот же опрос, скучают по фруктам и фаст-фуду. Топ-3 замыкают десерты из ресторанов. У многих из них можно сделать заказ на дом, а некоторые даже привезут вместе с любимыми блюдами новый арт-номер «Собака.ru».

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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