«Бэт-сигнал» появляется в комиксах про Бэтмена. Жители вымышленного города Готэм-сити включали мини-проект с изображением летучей мыши в моменты, когда городу была больше всего нужна помощь супергероя.

«Даже уличное искусство можно создавать, не выходя на улицу, эта работа сделана именно так. Бэт-сигнал будет существовать каждую ночь, но адрес мы не скажем, оставайтесь дома. Мы призываем всех соблюдать режим самоизоляции, не нужно рисковать собой и окружающими. P.S. Коммунальщикам привет, попробуйте закрасить — написали» стрит-артисты в своем паблике во «ВКонтакте».

Художники также опубликовали исходник изображения, чтобы каждый мог сделать свою проекцию бэт-сигнала, но попросили не направлять проекцию на окна домов — это мешает их жителям.

Ранее арт-группа представила стрит-арт с портретом академика Андрея Сахарова и оммаж одноименной картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин», чтобы привлечь внимание к проблемам домашнего насилия, свободы личности и слова. Все их работы закрасили. Художники также создали стрит-арт «Немалевич». Он стал частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.