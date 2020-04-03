При обследовании доходного дома Мурузи, являющегося памятником архитектуры XIX века, были выявлены серьезные проблемы несущих конструкций — в том числе сквозные трещины по всей высоте здания, возникшие после перепланировки одной из квартир. В связи с угрозой обрушения реставраторы разработали дополнительные мероприятия для восстановления характеристик строения.

Трудоемки оказались и работы по реставрации лепного декора — в отделке присутствовали не только лепные, но и керамические элементы. Утраченные фрагменты восстанавливались по историческим образцам, по всему периметру дома заменили карнизный свес. На последнем этапе ремонта были установлены шесть дубовых дверей, три из которых отреставрированы, а остальные воссозданы заново по историческим материалам.