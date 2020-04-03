В Петербурге завершился капитальный ремонт фасадов доходного дома Мурузи на Литейном проспекте, 24. Здание было передано Фонду капитального ремонта весной 2019 года — работы по восстановлению исторического облика закончились в срок, к началу апреля.
Посмотрите на отреставрированный фасад дома Мурузи на Литейном проспекте
При обследовании доходного дома Мурузи, являющегося памятником архитектуры XIX века, были выявлены серьезные проблемы несущих конструкций — в том числе сквозные трещины по всей высоте здания, возникшие после перепланировки одной из квартир. В связи с угрозой обрушения реставраторы разработали дополнительные мероприятия для восстановления характеристик строения.
Трудоемки оказались и работы по реставрации лепного декора — в отделке присутствовали не только лепные, но и керамические элементы. Утраченные фрагменты восстанавливались по историческим образцам, по всему периметру дома заменили карнизный свес. На последнем этапе ремонта были установлены шесть дубовых дверей, три из которых отреставрированы, а остальные воссозданы заново по историческим материалам.
Доходный дом князя Мурузи является объектом культурного наследия регионального значения, построенным в 1874 году по проекту архитектора Серебрякова при участии Шестова. Фасады, выполненные в стиле мавританской архитектуры, выходят на три улицы — Пестеля, Короленко и Литейный проспект.
Дом Мурузи на Литейном — один из самых известных «литературных» адресов Петербурга. Здесь жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, находилась общедоступная читальня. В студии, организованной Корнеем Чуковским, бывали Максим Горький, Александр Блок, Михаил Зощенко. В начале 20-х годов прошлого века по инициативе Николая Гумилева здесь был создан петроградский Дом поэтов. Писатель Даниил Гранин провел в Доме Мурузи свое детство. С 1955 по 1972 год в легендарном здании жил поэт Иосиф Бродский. В его квартире создан музей «Полторы комнаты».
Открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского. А еще впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.
Музей Бродского открылся в тестовом режиме в январе 2020 года. Для петербуржцев он заработает к 80-летию со Дня рождения поэта.
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