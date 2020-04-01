31 марта митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетел Петербург на вертолете с чудотворной Казанской иконой Божией Матери и молитвой «об избавлении петербуржцев от эпидемии». Санкт-Петербургская митрополия показала фоторепортаж о том, как это было.
Над Петербургом совершили облет с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса
Перед тем, как отправиться в полет, митрополит отслужил в Казанском соборе молебен перед иконой. Затем образ был доставлен на вертолет. Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами Петербурга с пересечением исторического центра города.
«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем. В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление», — приводит Санкт-Петербургская митрополия слова митрополита Варсонофия.
Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой коронавируса. Священный Синод призвал пастырей церкви «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам». В воскресенье, 22 марта, новые молитвы были прочитаны во всех храмах РПЦ. Позже патриарх Кирилл попросил верующих россиян не посещать храмы во время распространения коронавируса.
Ранее Ватикан пообещал отпустить грехи заразившимся коронавирусом верующим. «Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения Covid-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», – говорится в документе.
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