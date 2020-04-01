Перед тем, как отправиться в полет, митрополит отслужил в Казанском соборе молебен перед иконой. Затем образ был доставлен на вертолет. Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами Петербурга с пересечением исторического центра города.

«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем. В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление», — приводит Санкт-Петербургская митрополия слова митрополита Варсонофия.