В Петербурге могут завести первое уголовное дело за открытое в карантин кафе

Накануне, 30 марта, в заведение пришла проверка от Роспотребнадзора, во время которой был составлен акт о прекращении эксплуатации предприятия и составлен протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Проверку провели ввиду эпидемии и на основании постановления Смольного от 26 марта, которое предписывает всем заведениям закрыться и работать только на вынос и доставку. После проверки Роспотребнадзора заведение не закрылось, из-за чего сегодня его пришли сотрудники полиции.

Материалы в отношении генерального директора ООО «Юпитер», владеющего этим заведением, передали в Следственный комитет на возбуждение уголовного дела по статье 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если уголовно дело возбудят, то это будет первый случай в Петербурге отношении юридического лица. Ранее уголовное дело в связи с коронавирусом возбуждали только в отношении физического лица.