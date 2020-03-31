Петербургские фотографы показали, как выглядит город в период карантина. Дворцовая площадь и Дом Зингера стоят в одиночестве, на Невском проспекте нет ни одной машины, а параллельно Магазину Купцов Елисеевых ходят люди в защитных масках.
Фоторепортаж: Как выглядит опустевший Петербург в период карантина?
По состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Ограничения введены в 65 регионах России. В Петербурге и Ленинградской области также действует режим всеобщей самоизоляции. На популярные вопросы — например, о том, как правильно дистанцироваться от окружающих и кому выходить из дома запрещено — «Собака.ru» отвечает здесь.
Напомним, на прошлой неделе итальянский видеооператор Андреа Риццо также снимал пустую Венецию. Он прогулялся по главным достопримечательностям города и снял безлюдные площадь Сан-Марко, набережную Рива дельи Скьявони, мост Риалто, каналы и улицы города.
А ранее российский актер и режиссер, ученик худрука петербургского МДТ Льва Додина и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Данила Козловский опубликовал подобные фотографии из Нью-Йорка — посмотреть кадры можно по ссылке.
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