Фоторепортаж: Как выглядит опустевший Петербург в период карантина?

Напомним, на прошлой неделе итальянский видеооператор Андреа Риццо также снимал пустую Венецию. Он прогулялся по главным достопримечательностям города и снял безлюдные площадь Сан-Марко, набережную Рива дельи Скьявони, мост Риалто, каналы и улицы города.

А ранее российский актер и режиссер, ученик худрука петербургского МДТ Льва Додина и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Данила Козловский опубликовал подобные фотографии из Нью-Йорка — посмотреть кадры можно по ссылке.