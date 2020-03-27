Общепит, магазины и услуги

С 30 марта по 5 апреля в Петербурге прекращают работу почти все предприятия общественного питания — бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные. Исключение составят только столовые при предприятиях, также еду продолжат доставлять на дом и в гостиницы.

Также в эту неделю закроют и большинство магазинов. Исключение — аптеки, заправки и зарядки для электротранспорта, а также объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости или продовольствия. Торговые центры тоже в эту неделю будут закрыты.

Кроме того, в Петербурге приостановят оказание любых услуг — за исключением тех, которые осуществляют дистанционно или путем доставки. Без изменений продолжат работу медицинские услуги, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми, услуги по погребению, услуги связи, банковские и страховые услуги, транспортные, гостиничные, жилищно-коммунальные.

На неделе петербуржцы лишатся возможности посещать церкви и храмы, не смогут получить услуги МФЦ — только в электронной форме. С 28 марта по 5 апреля воспользоваться льготными и бесплатными проездными билетами также не получится — как и оформить их.

Парки

В выходную неделю в Петербурге введен запрет на посещение парков, садов и скверов. В них входят следующие парки: Летний сад, Михайловский сад, Парк им.Бабушкина, Парк Екатерингоф, Сестрорецкий парк «Дубки», Зеленогорский парк, Александровский и Екатерининский парки в городе Пушкин, Парки в Петергофе, Павловский парк в городе Павловск, Таврический сад, Казанский сквер, Выборгский сад, Александровский парк, Приморский парк Победы, Брестский парк, Удельный парк, Летний и Петровский сады в городе Кронштадт, Сад Девятого Января, Сан Сан-Галли, Никольский сад, Сад дворца Юсуповых, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Овсянниковский сад, Сад Галины Старовойтовой, Парки «Ораниенбаум», ЦКПО им.Кирова, Парк героев-пожарных, Московский парк Победы, Парк Куракина дача, Выборгский сад.

Общественный транспорт

В течение недели в городе не будет работать 120 маршрутов общественного транспорта.

Согласно постановлению Комитета по транспорту, с 28 марта по 5 апреля будут отменены следующие маршруты: К-01, К-1, К-МЕГА, К-2МЕГА, К-4, К-4МЕГА, К-5, К-7, 5-8, К-11к, К-12, К-13, К-19, К-21, К-28, К-29, К-31, К-33, К-39, К-43, К-44, К-49, К-50, К-51, К-56, К-58, К-59, К-65, К-71, К-76, К-77, К-79, К-83, К-90, К-92, К-93, К-94, К-96, К-101, К-102, К-107, К-111, К-114, К-118, К-120, К-123, К-130, К-135, К-136, К-137, К-142, К-152, К-152, К-161, К-163, К-166, К-168, К-169, К-170, К-171а, К-171б, К-175, К-176, К-179а, К-184, К-187, К-194, К-197, К-212, К-218, К-226, К-227, К-234, К-239, К-245, К-247, К-248, К-250, К-252, К-258, К-262, К-268, К-269, К-281, К-290, К-293а, К-296а, К-298, К-306, К-309, К-325, К-338, К-339, К-344, К-346, К-349, К-350, К-352, К-359а, К-359б, К-365, К-369, К-373, К-376, К-377, К-379, К-383, К-389, К-401, К-402, К-403, К-404, К-409, К-424, К-445в, К-449, К-539, К-690.

Полный текст постановления и подробный список можно посмотреть здесь.

Кроме всего вышеперечисленного, уже как десять дней закрыты все учреждения культуры: музеи, театры, кинотеатры, галереи и клубы. Вчера к этому добавился недельный запрет на онлайн-трансляции из всех учреждений культуры. Запрет вводится с 26 марта по 5 апреля.