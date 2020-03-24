Комитет по здравоохранению рассказал о новых заболевших в Петербурге

Двое мужчин в возрасте 31 год и женщина 27 лет попали в Боткинскую инфекционную больницу из-за контактов с одной и той же заболевшей. 60-летний мужчина вернулся из Лондона неделю назад, 17 марта, с симптомами ОРВИ и на следующий день попал в больницу. В тот же день, 17 марта, из Испании вернулся молодой человек в возрасте 26 лет. Все они находятся в нормальном состоянии.

Всего в коронавирусном отделении находятся 19 петербуржцев, двоих ранее выписали.

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