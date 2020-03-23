Петербургское правительство переведет на удаленную работу 10% сотрудников

Сейчас в комитетах и ведомствах формируют списки тех, кого отправят работать из дома. В первую очередь на дистанционную работу отправят группы риска — из-за возраста, беременности, наличия хронических заболеваний, а также тех, кто добирается на работу с большим количеством пересадок.



Кроме того, в соответствии с постановлением администрация обеспечивает 14-дневную изоляцию сотрудников, вернувшихся из зарубежных поездок.

Также на удаленную работу ранее отправили Комитет по молодежной политике. Это произошло из-за того, что у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.

Напомним, что сегодня в России за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 71 человека. Таким образом общее число инфицированных в России достигло 438. В Петербурге заражено 16 человек.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.