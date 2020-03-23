Какие профессии наиболее востребованы во время карантина в Петербурге? Отвечают эксперты

Как пишет «Фонтанка», прямо сейчас на как минимум один петербургский завод требуется 660 сварщиков и слесарей. Более 6,6 тысяч вакансий открыто в сфере розничной торговли — ищут продавцов, товароведов, кассиров, грузчиков, кладовщиков и водителей-экспедиторов. В секторе недвижимости 3,1 вакантных места — ждут продавцов, прорабов, разнорабочих и даже менеджеров по клинингу. Сохраняется спрос и на представителей IT-сферы — таких вакансий почти 6 тысяч.

Энергомашиностроительная компания «Силовые машины» ведет набор производственного и инженерного персонала, Ленинградский металлический завод ждет в свою команду 440 человек, а завод «Электросила» — свыше 200. Требуются сварщики, слесари, токари, слесари по сборке металлоконструкций, операторы станков с числовым программным управлением, конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-расчетчики и даже неподготовленные работники, так называемые ученики — они смогут пройти обучение непосредственно на рабочих местах.

По данным сайта hh.ru, спрос вырос на занятых в курьерской доставке — в марте 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, он увеличился на 24%. «В службы доставки действительно набирают больше сотрудников. Если раньше по одному объявлению о вакансии набирали 100 человек при количестве откликов в 1000 соискателей, то сейчас сервисы хотят нанимать 300 сотрудников, но откликов при этом они получают в районе 200», — говорит основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Напомним, ранее глава пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров назвал наиболее актуальные профессии, которые станут самыми востребованными в ближайшие 10 лет. Среди них — актуальный уже сейчас программист-разработчик, а также несколько специальностей с приставкой «био» — например, биоинженер и биоинформатик. Рассказываем о главных профессиях будущего. Специально для «Собака.ru»​ глава рекрутингового агентства Pruffi, основательница HR-сервиса «Антирабство», а в прошлом главный хедхантер «Mail.Ru Group» Алена Владимирская рассказала, что нужно срочно начинать учить, а из каких отраслей стоит бежать как можно скорее.