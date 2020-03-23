В Петербурге появится ещё 50 боксов для пациентов с подозрением на коронавирус

Город собирается разместить 30 дополнительных боксов в Боткинской инфекционной больнице, а остальные 20 — в клинической больнице имени Филатова. Чиновник отметил, что дефицита мест в Петербурге нет.



Напомним, что сегодня в России за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 71 человека. Таким образом общее число инфицированных в России достигло 438. В Петербурге заражено 16 человек.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.