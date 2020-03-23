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В Петербурге появится ещё 50 боксов для пациентов с подозрением на коронавирус

Петербургские власти готовят к открытию 50 новых боксов для госпитализированных с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева, который назначен ответственным за исполнение постановлений правительства по борьбе c коронавирусом. 

 

Город собирается разместить 30 дополнительных боксов в Боткинской инфекционной больнице, а остальные 20 — в клинической больнице имени Филатова. Чиновник отметил, что дефицита мест в Петербурге нет.  

Напомним, что сегодня в России за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 71 человека. Таким образом общее число инфицированных в России достигло 438. В Петербурге заражено 16 человек. 

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

 

 

 

Никита Пахарев,
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