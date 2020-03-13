В Ленобласти обнаружили первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 13 марта, в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Вирус обнаружили у жительницы Кудрово. Женщина вернулась из Италии, сейчас её доставили в Боткинскую больницу.

В пресс-службе правительства Ленинградской области обещают, что в ближайшее время будет продезинфицирован подъезд, в котором живет заболевшая.

Сегодня, 13 марта, Александр Беглов ввел режим повышенной готовности в городе. С 16 марта по 30 апреля в городе запрещены мероприятия численностью более 1000 человек. Кроме того, россиянам, вернувшимся из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендуется оставаться в домашнем карантине на 14 дней. А работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу.