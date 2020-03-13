Как «Голицын Лофт» из самого модного пространства города превратился во «вторую Думскую» и почему с ним воюют жители

Как жители пытаются бороться с лофтом — и чего они на самом деле хотят

Ани Петрс, муниципальная депутатка округа «Литейный»: «В некоторых барах колонки выставлены во двор, и музыку слышно далеко за пределами Фонтанки, 20. Я узнала об этом конфликте после муниципальных выборов. Жители ближайших домов начиная с 2017 года писали обращения в полицию и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, администрацию губернатора. На все обращения ответ примерно один и тот же: комитет пишет, что у них нет полномочий для решения проблемы, нужно обращаться в полицию. Полиция отвечает, что это не их зона ответственности, и нужно обращаться в комитет. Так они годами друг другу отфутболивают людей.

Я сама приезжала ночью фиксировать превышение разрешенного уровня шума — сначала из самого Голицына, а потом из парадной соседнего дома, и там с закрытыми окнами и дверьми слышно музыку. Есть квартиры, примыкающие стеной к кластеру, и в них люди уже который год с пятницы по понедельник не могут спать, от звука у них трясутся зеркала в ванных.

Когда приходишь в бар, некоторые делают немного потише, некоторые выключают музыку, но как только уходишь, снова включают, некоторые в открытую посылают. Однажды девушек-жительниц во время одного из конфликтов избили.

Это криминальная история, которую все покрывают, 78 отдел полиции не приезжает на этот адрес. Они не только игнорируют жителей, но и не отвечают на заявления, хотя по закону обязаны сделать это за 10 дней. Но на мое заявление, написанное в октябре, ответа так и не получено. Ходят слухи, что полиции выгодно бездействовать.

Осенью мы проводили заседание совета Литейного МО, туда пришли жительницы, люди из комитета по правопорядку, полицию мы тоже пригласили, но они нас проигнорировали. Чиновники говорят, что они бы и рады помочь, но сами ничего не могут сделать, потому что полиция с ними на связь не выходит.

Все бары в «Голицыне» работают нелегально или полулегально — у них не соблюдены элементарные требования к заведениям, нет уголка потребителя, невозможно узнать юрлицо: в чеке одно, в документах — другое, и они постоянно меняются. У бара Blackout, например, в чеке вообще не оказалось информации о юрлице.

Мы писали ребятам, которые предоставляют помещения в лофте, но они нам не ответили.

Ни мы, ни жители не хотим закрытия баров — все понимает, что это центр города, притягивающий и местных, и туристов, что «Голицын» обеспечивает статью бюджета для округа и что в барах нет ничего плохого — но не после полуночи и не когда у вас за стенкой дети и люди, которым утром нужно на работу. Мы бы просто хотели, чтобы они работали в рамках закона.

В самом кластере есть адекватные люди: кто-то заменил большую колонку во дворе на меленькую, кто-то делает потише, если попросить. Но невозможно каждую ночь приходить и просить убавить звук — нам нужна централизованная система коммуникации, возможность договориться. Мне кажется, это для всех полезно».