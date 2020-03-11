Фото дня: Чижика-Пыжика на Фонтанке защитили от вирусов медицинской маской

История легенды о Чижике-Пыжике происходит от сравнения с обмундированием студентов Императорского училища правоведения, которое работало с 1835 по 1918 год в доме №6 по набережной — расцветка мундира напоминала оперение чижа, а за традиционные пыжиковые шапки учащихся прозвали «чижиками-пыжиками».

Идея памятника была высказана писателем Андреем Битовым во время проведения фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап» в 1994 году. Воплотил предложение в реальность грузинский режиссер и скульптор Резо Габриадзе совместно с архитектором Славой Бухаевым. Памятник Чижику-Пыжику был установлен 19 ноября 1994 года на реке Фонтанке, возле Михайловского замка.

Напомним, 8 марта было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели. Ранее в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.

С 10 марта Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19. Теперь ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, распространены на территорию всей страны.