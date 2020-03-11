Вчера днем самый маленький памятник Петербурга — Чижик-Пыжик на Фонтанке — обзавелся необычным для себя аксессуаром. Неизвестные решили защитить героя от вирусов и облачили его клюв в медицинскую маску. Маленькая маска для маленькой птички!
Фото дня: Чижика-Пыжика на Фонтанке защитили от вирусов медицинской маской
-
Фото: "Фонтанка"
Фотографию «защищенного» Чижика-Пыжика показала «Фонтанка» — на снимке клюв героя фольклора прикрывает маленькая медицинская маска. Своими глазами увидеть «защищенную» птичку уже не получится — спустя сутки, днем 11 марта, маску со скульптуры сняли. Как отметили в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры, с памятником все в порядке, однако таких перформансов лучше не делать — можно не только повредить Чижика-Пыжика, но и самому получить травмы, спускаясь к нему.
История легенды о Чижике-Пыжике происходит от сравнения с обмундированием студентов Императорского училища правоведения, которое работало с 1835 по 1918 год в доме №6 по набережной — расцветка мундира напоминала оперение чижа, а за традиционные пыжиковые шапки учащихся прозвали «чижиками-пыжиками».
Идея памятника была высказана писателем Андреем Битовым во время проведения фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап» в 1994 году. Воплотил предложение в реальность грузинский режиссер и скульптор Резо Габриадзе совместно с архитектором Славой Бухаевым. Памятник Чижику-Пыжику был установлен 19 ноября 1994 года на реке Фонтанке, возле Михайловского замка.
Напомним, 8 марта было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели. Ранее в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.
С 10 марта Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19. Теперь ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, распространены на территорию всей страны.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.