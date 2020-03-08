В понедельник ожидается теплая и сухая погода в Петербурге

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в России наступит весна. Как он отмечает, приход ранней весны связан с теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда. Вильфанд добавил, что погода этой зимой в целом была характерна для третьей декады марта.

Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы.



В течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше! Такие данные привела ведущий синоптик отдела отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева. 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.