В честь 8 марта Эрмитаж сделает бесплатный вход для всех

Правом бесплатного посещения всех экспозиционных комплексов Государственного Эрмитажа могут воспользоваться все категории граждан в часы работы музея — 8 марта с 10:30 до 18:00. Однако экскурсии и посещение Галереи драгоценностей, Бриллиантовой и Золотой кладовых, будет возможно по предварительной оплате.

Напомним, специалисты лаборатории научной реставрации скульптуры и цветного камня Государственного Эрмитажа восстановили две конные гипсовые скульптуры коней работы Петра Клодта — автора статуй, установленных на Аничковом мосту. После пяти лет реставрации фигуры представили публике в рамках выставки в Зимнем дворце.

Ранее Государственный Эрмитаж повысил стоимость своего единого входного билета. При этом, как и прежде, бесплатно посетить Эрмитаж могут дети, учащиеся и студенты вне зависимости от гражданства, а так же российские пенсионеры. А еще в Восточном крыле Главного штаба открылась выставка «Студия 44. Анфилада» архитектурного бюро «Студия 44».