Вчера, 2 марта, компанией «Газпром нефть» были подведены итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе в Петербурге. Победителем стало японское бюро Nikken Sekkei, разработавшее «Хрустальный корабль». Позже свои проекты показали другие бюро, не ставшие финалистами. Посмотрите, как еще могло бы выглядеть общественное пространство.
«Газпром нефть» создаст общественное пространство на Охтинском мысе. Вот как оно могло выглядеть в проектах других бюро
Для международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе свой проект подготовило нидерландское бюро MVRDV. Для исторической территории в Петербурге архитекторы спроектировали «самое большое деревянное здание в мире». «Когда-то здесь было много деревьев и болот, здесь были крепости, питомник, верфи и фабрики», — говорится в описании проекта. Согласно проекту, 28-метровое здание предполагалось поставить на 119 колонн — «лесной пол» стал бы открытым для посетителем парком и площадью, а офисы «Газпром нефти» разместились бы на верхних ярусах.
Еще один участник конкурса — московское бюро ABD architects. Согласно из концепции, здание штаб-квартиры было бы создано «в соответствии с новыми стандартами устойчивого строительства». «Проектные решения следуют последним веяниям офисного дизайна, учитывают тенденции будущего развития, создают условия для максимально комфортной и открытой рабочей среды и способствуют развитию талантов сотрудников. При этом современная архитектура здания органично вписана в существующую историческую городскую среду. Образ здания — это новаторская интерпретация набережных Невы. Несмотря на то, что здание Штаб-квартиры расположено на достаточном расстоянии от исторического города, оно создает увлекательный визуальный диалог, одновременно обращаясь как к прошлому, так и к будущему Санкт-Петербурга», — рассказали «Собака.ru» в бюро.
Напомним, член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге в начале февраля 2020 года. Уже тогда предполагалось, что общественное пространство возле будущего комплекса станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты. Посмотрите, как выглядит проект победитель.
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