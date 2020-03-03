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«Газпром нефть» создаст общественное пространство на Охтинском мысе. Вот как оно могло выглядеть в проектах других бюро

Вчера, 2 марта, компанией «Газпром нефть» были подведены итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе в Петербурге. Победителем стало японское бюро Nikken Sekkei, разработавшее «Хрустальный корабль». Позже свои проекты показали другие бюро, не ставшие финалистами. Посмотрите, как еще могло бы выглядеть общественное пространство.

  • Здесь и далее фото: проект нидерландского бюро MVRDV для «Газпром нефть», mvrdv.com

Для международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе свой проект подготовило нидерландское бюро MVRDV. Для исторической территории в Петербурге архитекторы спроектировали «самое большое деревянное здание в мире». «Когда-то здесь было много деревьев и болот, здесь были крепости, питомник, верфи и фабрики», — говорится в описании проекта. Согласно проекту, 28-метровое здание предполагалось поставить на 119 колонн — «лесной пол» стал бы открытым для посетителем парком и площадью, а офисы «Газпром нефти» разместились бы на верхних ярусах.

  • Здесь и далее фото: проект московского бюро ABD architects для «Газпром нефть»

Еще один участник конкурса — московское бюро ABD architects. Согласно из концепции, здание штаб-квартиры было бы создано «в соответствии с новыми стандартами устойчивого строительства». «Проектные решения следуют последним веяниям офисного дизайна, учитывают тенденции будущего развития, создают условия для максимально комфортной и открытой рабочей среды и способствуют развитию талантов сотрудников. При этом современная архитектура здания органично вписана в существующую историческую городскую среду. Образ здания — это новаторская интерпретация набережных Невы. Несмотря на то, что здание Штаб-квартиры расположено на достаточном расстоянии от исторического города, оно создает увлекательный визуальный диалог, одновременно обращаясь как к прошлому, так и к будущему Санкт-Петербурга», — рассказали «Собака.ru» в бюро.

Напомним, член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге в начале февраля 2020 года. Уже тогда предполагалось, что общественное пространство возле будущего комплекса станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты. Посмотрите, как выглядит проект победитель

 

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Дарья Гладких,
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