Еще один участник конкурса — московское бюро ABD architects. Согласно из концепции, здание штаб-квартиры было бы создано «в соответствии с новыми стандартами устойчивого строительства». «Проектные решения следуют последним веяниям офисного дизайна, учитывают тенденции будущего развития, создают условия для максимально комфортной и открытой рабочей среды и способствуют развитию талантов сотрудников. При этом современная архитектура здания органично вписана в существующую историческую городскую среду. Образ здания — это новаторская интерпретация набережных Невы. Несмотря на то, что здание Штаб-квартиры расположено на достаточном расстоянии от исторического города, оно создает увлекательный визуальный диалог, одновременно обращаясь как к прошлому, так и к будущему Санкт-Петербурга», — рассказали «Собака.ru» в бюро.

Напомним, член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге в начале февраля 2020 года. Уже тогда предполагалось, что общественное пространство возле будущего комплекса станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты. Посмотрите, как выглядит проект победитель.