В современном обществе диапазон чувствительности радикально расширился — как в плане познания, так и в различии добра и зла. Изменения происходят через политику жесткой нетерпимости к любым проявлениям агрессии, не только реальной, но и символической — угрозам, оскорблениям и провокациям, которые были приняты в обществе прошлого и приводили к националистическим войнам.

«Начиная с ранних этапов развития человечества, излишняя раздражимость считалась пороком, а смелость — добродетелью. Ее часто называли «мужеством», что отражает несправедливое угнетение женщин в предыдущие эпохи. Женщины считались слишком эмоциональными, чтобы быть лидерами. Теперь мы наконец дожили до времени, когда добродетельным может быть каждая и каждый, а хладнокровие не мешает наслаждению, в том числе и женскому», — говорят в библиотеке Маяковского. Об этом конфликте новой чувствительности и нового хладнокровия и пойдет речь в рамках нового философского диспута.

Диспут «Новая чувствительность против нового хладнокровия» состоится 8 марта в 19:00 в Белом зале библиотеки Маяковского на набережной реки Фонтанки, 46 — вход свободный по предварительной регистрации.