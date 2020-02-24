В Петербурге зафиксировали пятый по счету температурный рекорд

Согласно прогнозу на сегодня, 24 февраля на погоду в Петербурге будет влиять тыловая часть циклона, уходящего на восток. Как отмечает синоптик, облачная погода сохранится, местами ожидаются кратковременные осадки, а также может образоваться гололёд. Порывы западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет плюсовой – 1-3 градуса. Кроме того, атмосферное давление вырастет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.