В прошедшее воскресенье, 23 февраля, в Петербурге обновился рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В Петербурге зафиксировали пятый по счету температурный рекорд
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Фото: Shutterstock
Так, вчера температура воздуха в городе достигла отметки в 5,2 градуса – это на 0,1 градуса выше рекорда, установленного 30 лет назад. По словам Леуса, этот рекорд стал пятым по счету в феврале и одиннадцатым за зиму в целом.
Согласно прогнозу на сегодня, 24 февраля на погоду в Петербурге будет влиять тыловая часть циклона, уходящего на восток. Как отмечает синоптик, облачная погода сохранится, местами ожидаются кратковременные осадки, а также может образоваться гололёд. Порывы западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет плюсовой – 1-3 градуса. Кроме того, атмосферное давление вырастет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Ранее, 22 февраля, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Такое решение было принято после предупреждения о штормовом ветре, порывы которого достигали 28 м/с. С дальнейшими последствиями в виде поваленных на машин деревьев и сорванных элементов кровли пришлось разбираться сотрудникам МЧС — ночью их вызывали 26 раз. А еще посмотрите видео, как дамба боролась с разбушевавшейся стихией.
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