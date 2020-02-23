В это воскресенье, 23 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором серфер покоряет затопленный лес в Ленобласти после штормового ветра.
Видео дня: серфер прокатился на сапе по затопленному лесу в Ленинградской области
В ролике можно заметить, как вода практически наполовину скрыла деревья. При этом автор пожаловался на то, что размер волн оказался маловат для него. «Но пару часов погрести и размяться было в самый раз», — отметил экстремал.
Напомним, вчера вечером в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Такое решение было принято после предупреждения о штормовом ветре, порывы которого достигали 28 м/с. С дальнейшими последствиями в виде поваленных на машин деревьев и сорванных элементов кровли пришлось разбираться сотрудникам МЧС — ночью их вызывали 26 раз.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.