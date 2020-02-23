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Видео дня: серфер прокатился на сапе по затопленному лесу в Ленинградской области

В это воскресенье, 23 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором серфер покоряет затопленный лес в Ленобласти после штормового ветра. 

В ролике можно заметить, как вода практически наполовину скрыла деревья. При этом автор пожаловался на то, что размер волн оказался маловат для него. «Но пару часов погрести и размяться было в самый раз», — отметил экстремал.

Напомним, вчера вечером в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Такое решение было принято после предупреждения о штормовом ветре, порывы которого достигали 28 м/с. С дальнейшими последствиями в виде поваленных на машин деревьев и сорванных элементов кровли пришлось разбираться сотрудникам МЧС — ночью их вызывали 26 раз. 


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Сабина Алиева,
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