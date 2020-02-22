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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Сегодня вечером, 22 февраля, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. В 18:45 комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений был полностью закрыт. Об этом рассказали на сайте дирекции комплекса защитных сооружений.

Такое решение было принято из-за возможного шторма в городе. Порывы ветра 23 февраля могут достигнуть 28 м/c. Отметим, что по шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует шторму.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, а также усиление ветра. Его порывы достигнут 28 м/с, уточняют синоптики. Напомним, что и сегодня петербуржцев предупредили о сильном ветре со скоростью до 24 метров в секунду.


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Сабина Алиева,
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