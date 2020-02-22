Сегодня вечером, 22 февраля, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. В 18:45 комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений был полностью закрыт. Об этом рассказали на сайте дирекции комплекса защитных сооружений.
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
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Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений полностью закрыт в 18.45 и готов к встречи со стихией. #кзсдамба #дамбакзс #кзс #дамба #новостидамбы #новостиспб #финскийзалив #невскаягуба #наводнение #sanktpeterburg #damb #gulfoffinland #plotina #hydraulicengineering #hydraulicstuctute #hydraulic #waterworks
Такое решение было принято из-за возможного шторма в городе. Порывы ветра 23 февраля могут достигнуть 28 м/c. Отметим, что по шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует шторму.
Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, а также усиление ветра. Его порывы достигнут 28 м/с, уточняют синоптики. Напомним, что и сегодня петербуржцев предупредили о сильном ветре со скоростью до 24 метров в секунду.
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