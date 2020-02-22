В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, а также усиление ветра. Его порывы достигнут 28 м/с, уточняют синоптики. Напомним, что и сегодня петербуржцев предупредили о сильном ветре со скоростью до 24 метров в секунду.