Сегодня, 17 февраля, архитектурные бюро, которые займутся разработкой ландшафтно-архитектурных концепций парка «Тучков буян», ознакомились с площадкой. В настоящее время там активно ведутся строительные работы — в частности, строительство Дворца танца Бориса Эйфмана и инженерно-технического блока.
Архитектурным бюро, которые займутся разработкой концепций «Тучкова буяна», показали площадку для парка
Площадку, на которой расположится будущий парк «Тучков буян», осмотрели представители восьми бюро-финалистов конкурса, которые займутся проектированием общественного пространства — это «Студия 44», Herzog & de Meuron Architekten, Michel desvigne Paysagiste, BIG | Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma & Associates, а также молодые «Хвоя» и Praxis Landscape and Urban Design.
«Сегодня восемь прославленных архитектурных команд знакомятся с площадкой. Участники сначала осмотрели ее с птичьего полета, а затем буквально изучили ногами. Перед ними стоит задача создать концепции парка «Тучков буян», из которых чуть больше чем через три месяца будет выбрана лучшая. Важно, чтобы архитекторы сегодня прониклись духом исторического центра Санкт-Петербурга. Мне кажется, сейчас есть все возможности для того, чтобы это знаковое для всех петербуржцев место стало знаковым событием для всего архитектурного мира», — приводит «Фонтанка» слова вице-губернатора Николая Линченко.
Техническое задание для разработки концепции парка «Тучков буян» Смольный обнародовал в начале февраля. Свои конкурсные предложения бюро-финалисты подготовят до 8 мая — концепции должны представлять собой многофакторные модели, в которых ландшафтная архитектура должна быть связана с инженерной инфраструктурой, транспортным окружением и историческим контекстом.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название будет носить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
Свои заявки на участие в конкурсе концепций парка «Тучков буян» подали более 200 архитектурных бюро — в том числе ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. Финалистами конкурса стали 8 команд. В числе прошедших — петербургские «Студия 44» Никиты Явейна и архитектурное бюро «Хвоя».
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