Архитектурным бюро, которые займутся разработкой концепций «Тучкова буяна», показали площадку для парка

Площадку, на которой расположится будущий парк «Тучков буян», осмотрели представители восьми бюро-финалистов конкурса, которые займутся проектированием общественного пространства — это «Студия 44», Herzog & de Meuron Architekten, Michel desvigne Paysagiste, BIG | Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma & Associates, а также молодые «Хвоя» и Praxis Landscape and Urban Design.

«Сегодня восемь прославленных архитектурных команд знакомятся с площадкой. Участники сначала осмотрели ее с птичьего полета, а затем буквально изучили ногами. Перед ними стоит задача создать концепции парка «Тучков буян», из которых чуть больше чем через три месяца будет выбрана лучшая. Важно, чтобы архитекторы сегодня прониклись духом исторического центра Санкт-Петербурга. Мне кажется, сейчас есть все возможности для того, чтобы это знаковое для всех петербуржцев место стало знаковым событием для всего архитектурного мира», — приводит «Фонтанка» слова вице-губернатора Николая Линченко.

Техническое задание для разработки концепции парка «Тучков буян» Смольный обнародовал в начале февраля. Свои конкурсные предложения бюро-финалисты подготовят до 8 мая — концепции должны представлять собой многофакторные модели, в которых ландшафтная архитектура должна быть связана с инженерной инфраструктурой, транспортным окружением и историческим контекстом.