Стало известно, когда в России наступит весна

«На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам», – отметил Вильфанд. По словам синоптика, эти процессы наступят раньше, чем обычно.