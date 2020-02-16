Обычно синоптическая весна приходит в 20-х числах марта, однако из-за аномально теплой зимы смена времен года может произойти значительно раньше в 2020 году, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Стало известно, когда в России наступит весна
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Фото: Shutterstock
«На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам», – отметил Вильфанд. По словам синоптика, эти процессы наступят раньше, чем обычно.
Как он отмечает, приход ранней весны связан с теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда. Вильфанд добавил, что погода этой зимой в целом была характерна для третьей декады марта.
Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.
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