В это воскресенье, 9 февраля, в Петербурге погода будет облачной, а также ожидается мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В Петербурге в воскресенье ожидается мокрый снег
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Фото: Shutterstock
По словам синоптика, город окажется в теплом секторе циклона, который принесет небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, отмечает специалист. Леус добавил, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.
Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Уже 2 февраля был зафиксирован первый температурный рекорд — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году.
Добавим, что февраль также установил первый за всю зиму «отрицательный» температурный рекорд — ночь на 5 февраля стала самой холодной. Ранее такое положение дел предсказывали синоптики, заявив, что «зима начнет оправдывать свое название» — в ночное время в Петербурге ожидается до 21 градуса ниже нуля!
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