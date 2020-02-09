В Петербурге в воскресенье ожидается мокрый снег

Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Уже 2 февраля был зафиксирован первый температурный рекорд — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году.

Добавим, что февраль также установил первый за всю зиму «отрицательный» температурный рекорд — ночь на 5 февраля стала самой холодной. Ранее такое положение дел предсказывали синоптики, заявив, что «зима начнет оправдывать свое название» — в ночное время в Петербурге ожидается до 21 градуса ниже нуля!